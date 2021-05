Drie aanhoudingen voor vuurwapenhandel: 'Pistool verkocht op station Bovenkarspel'

De recherche kwam de Heerhugowaarder in eerste instantie op het spoor door een onderzoek naar de verkoop van vuurwapens via internet. Vervolgens is de 33-jarige op 20 april gearresteerd, toen hij een pistool wilde verkopen bij treinstation Bovenkarspel.

Toen de agenten daarna een woning doorzochten in Bovenkarspel vonden zij nog een vuurwapen en de bijbehorende munitie. Daarbij is de 25-jarige vrouw aangehouden.

De verdachte bleek volgens de recherche contact te hebben met een man uit Grootebroek, die mogelijk lopen maakte voor de vuurwapens die hij verhandelde. Hij werd op 30 april in zijn woning aangehouden. De Heerhugowaarder zit vast, de andere twee zijn vrij, maar wel verdachten in de zaak. Nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten, aldus de politie.

'Omgebouwde ladykillers te koop'

Zoals de politie de manier van handelen van de verdachten omschrijft, zijn er overeenkomsten met zaak van november vorig jaar. Twee jongens (destijds 16 en 17 jaar) uit Alkmaar en Bovenkarspel bouwden online gekochte alarmpistolen om tot ladykillers in een garagebox van de vader van één van hen.

Vader John B. werd veroordeeld tot een voorwaardelijk celstraf en een taakstraf, vanwege medeplichtigheid bij wapenbezit, het ombouwen en verhandelen. Dit bleek onder meer uit de appjes die hij stuurde met zijn minderjarige zoon.

In de advertentie die de jongens plaatste was te lezen: 'Omgebouwde ladykillers to koop! 300 euro per stuk'. Het Openbaar Ministerie laat weten aan NH Nieuws dat er op dit moment geen indicatie is dat er een link is tussen de verdachten.