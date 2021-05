FC Volendam mist drie middenvelders in aanloop naar Jong PSV

FC Volendam moet het in aanloop naar het uitduel tegen Jong PSV zonder middenvelders Franco Antonucci, Alex Plat en Samir Ben Sallam doen. Antonucci en Plat waren er vorige week in de uitwedstrijd tegen MVV al niet bij wegens ziekte en deze week kwam daar met Ben Sallam nog een ziektegeval bij. Of het om corona infecties gaat kan FC Volendam niet bevestigen.

NH Sport/Tijmen Koelemeijer

Het is dus net als vorige week weer puzzelen op het middenveld voor trainer Wim Jonk. En met het oog op de play-offs, die volgende week zaterdag van start gaat, hopen ze in Volendam snel weer over het drietal te kunnen beschikken. "Het gaat iedere dag wel een stukje beter dus wat dat betreft ben ik hoopvol. Laten we hopen dat het zo doorzet", aldus Jonk. Calvin Twigt is ten opzichte van vorige week weer terug van een schorsing. De 18-jarige middenvelder lijkt morgenavond dan ook de logische vervanger voor Samir Ben Sallam.

Slechts één punt FC Volendam heeft aan één punt genoeg om een ticket voor play-offs veilig te stellen. Maar opvallende statisitiek is dat de Volendammers in de laatste zeven ontmoetingen op de Herdgang (trainingscomplex van PSV) slechts één punt pakte. Jonk: "Je weet dat het altijd lastig is daar. Je weet niet wat je kan verwachten qua namen. Maar ik ga gewoon van onze eigen spel uit." Later meer

De wedstrijd Jong PSV - FC Volendam begint vrijdagavond om 20.00 uur en is live te volgen op NH Radio en via onze sociale kanalen.