Seksondernemers niet klaar voor plannen Halsema: "Bezig met overleven"

Seksondernemers op de Wallen vinden het kwalijk dat de plannen van burgemeester Halsema voor een erotisch centrum buiten de binnenstad door worden gezet tijdens de coronacrisis. Vorige week kregen ze te horen dat de gemeente is begonnen om te onderzoeken of ondernemers mee willen doen.

De ondernemers stuurden daarom een brandbrief naar de Stopera. "Wij zijn zover nog niet", vertelt Natascha Flipsen van museum Red Light Secrets en ondernemersvereniging BIZ Burgwallen. "Wij zijn voornamelijk bezig met overleven."

Economisch herstel

"Gemeente, burgemeester, doe alstublieft een pas op de plaats met betrekking tot uitwerking van het prostitutiebeleid en het uitwerken van het erotisch centrum", vraagt Janine Oudeman, straatmanager van BIZ Burgwallen. "En richt je alstublieft op het uitwerken van economisch herstel."

Afgezien van de vaart, is er ook chagrijn over de richting. Er lagen namelijk nog geen twee jaar geleden vier verschillende scenario's op tafel, variërend van meer ramen op de Wallen tot helemaal geen prostitutie meer. De ondernemers zeggen dat er bij de burgemeester een duidelijke voorkeur lag voor het economisch centrum en dat de andere scenario's niet zijn onderzocht.

Niet wachten

Halsema ziet dat anders. Haar woordvoerder laat weten dat er veel gesprekken zijn geweest in de buurt en dat de gemeenteraad ook heeft aangegeven dat dit scenario verder onderzocht moet worden. "De Aanpak Binnenstad is een breed programma voor de lange termijn, juist om een leefbare en economisch gezonde stad te maken. We kunnen en willen met de voortgang niet wachten totdat corona voorbij is."

Geïnteresseerde ondernemers in het erotisch centrum hebben nog tot juli om zich te melden.