Zaanstad stopt per direct met omstreden proef van bodemverrijker Bokashi

De gemeente Zaanstad trekt zich de kritiek kennelijk aan van de lokale partijen en omwonenden, want ze stopt per direct met de omstreden Bokashi-proef. Hierbij wordt gefermenteerd bladafval uitgestrooid om als voedingsbodem te dienen. De bladeren zouden stinken, vol zitten met zwerfafval en het zou er bovendien niet uitzien.

Maar het ging niet helemaal goed: tussen de bladeren zat veel zwerfafval en met Bokashi zou het volgens de Branchevereniging van organische reststoffen niets te maken hebben. Om de schone en vieze stromen groen afval goed te verwerken zijn er machines nodig die dat goed scheiden, zo zeiden ze eerder tegen NH Nieuws . "Anders zijn we bezig rotzooi rond te draaien. Dat kunnen we circulair noemen, maar het is niet de bedoeling."

De bladeren werden afgelopen herfst verzameld, in de winter onder een zeil bewaard en dit voorjaar over de parken en plantsoenen in de gemeenten verspreid. Met deze Japanse methode, 'Bokashi' geheten, wordt het eigen groenafval hergebruikt voor het verbeteren van de bodem.

Zaanstad trekt nu het boetekleed aan en stopt per direct met 'Bokashi in de huidige vorm'. "Bij het uitrijden van de Bokashi begin dit jaar werd geconstateerd dat er zwerfafval is meegekomen. Per locatie is vervolgens meteen door personeelsleden van de aannemer zwerfafval geruimd. Op deze locaties ligt nu géén zwerfafval meer en het gefermenteerde blad is voor 90 procent al door het gras opgenomen. Ook waren er klachten over stankoverlast van bewoners. Deze zure lucht werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat het fermentatieproces niet optimaal heeft gewerkt."

Zwerfvuil

Ze vervolgt: "Na deze ervaringen met Bokashi is er gewerkt aan het oplossen van deze ongewenste effecten en was de inzet, dat deze zich niet meer zouden voordoen. Dat is gelukt wat betreft de stankoverlast, maar helaas niet geheel wat betreft de aanwezigheid van zwerfvuil. Daarom stopt de gemeente per direct met Bokashi in de huidige vorm."

De gemeente sluit niet uit dat ze later de Bokashi-proef weer oppakt. "Vanwege de milieu- en kostenvoordelen gaan we de komende tijd onderzoeken of verdere verbeteringen in het proces mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door nog selectiever Bokashi te maken, alleen met blad van de velden, of door Bokashi alleen te verwerken waar gazonherstel of nieuwe aanleg plaatsvindt", aldus wethouder Gerard Slegers.

De BUCH-gemeenten waren in 2018 de eerste Noord-Hollandse gemeenten die aangaven interesse te hebben in de Bokashi-methode voor het fermenteren van de bodem.