Blauwe Vlag wappert weer boven schone stranden en havens in de Noordkop

Er staat wind genoeg als rond kwart voor twaalf de Blauwe Vlag wordt gehezen bij de strandpost van Julianadorp. "Het is ieder jaar weer een kroon op ons werk. Dat een onafhankelijke organisatie ons beoordeelt en onze stranden de Blauwe Vlag certificering waard vindt", zegt Jan Roelofsen van de Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) tegen mediapartner Regio Noordkop.

De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag heeft dit jaar in Nederland 183 Blauwe Vlaggen toegekend op 127 jachthavens en 56 stranden. De stranden van Duinoord, Zandloper en Julianadorp en de jachthavens WSC Breewijd, Willemsoord en de Koninklijke Marine Jacht Club (KMJC) in Den Helder mogen dit jaar opnieuw het keurmerk voeren. Maar ook in de Jachthaven Marina in Den Oever wappert dit jaar de Blauwe Vlag.

