Zwembadeigenaar ontdekt zelf enorme plas chloor: "Foute boel"

Ondanks de risico's, ging eigenaar Shiva de Winter van zwembad 'T Gooische Bad in Hilversum vanochtend een kijkje nemen in de machinekamer van zijn zwembad. Hij rook een 'penetrante geur' en wilde weten waar deze vandaan kwam. In de kelder zag hij een grote plas chloor liggen. Het bleek te gaan om een lekkend chloorvat van ongeveer 70 liter.

Hierdoor werd ook de omgeving van het zwembad tijdelijk afgezet, al is deze inmiddels weer vrijgegeven. De situatie is onder controle.

Toch wilde hij het met eigen ogen zien en ging kijken wat er aan de hand was. "Uiteindelijk ging ik met moeite de machinekamer in en voordat ik het wist zag ik daar een hele plas chloor liggen. Ik was eerst verbaasd van hoe kan dat nu en ging op zoek. Er bleek een slang los, die eigenlijk terug het vat in zou stromen. Die heeft vannacht 70 liter chloor op de vloer gedruppeld. En ik dacht gelijk 'foute boel'."

De Winter legt uit wat er is gebeurd. "Je hebt de opslag van chloor en een pomp die dit in het zwembad pompt. Deze pomp heeft een ontluchter die je open of dicht kunt zetten. En de slang daarvan is losgeschoten."

Voor nu heeft de brandweer het chloorvat afgedekt met grint of zand en nu gaat een ander gespecialiseerd bedrijf het chloor definitief opruimen. De brandweerlieden werden volgens Oosterbroek ontsmet in een speciale container. Hiervoor waren extra tankautospuiten gebruikt.

Eigenaar nagekeken door ambulance

Met eigenaar de Winter gaat het naar omstandigheden goed, al heeft hij wel hoofdpijn en last van zijn longen. Omdat hij in contact is gekomen met chloor, is hij nagekeken door de ambulance en in het ziekenhuis geweest. Zelf weet hij ook dat zijn actie risicovol was. "Het is gevaarlijk en niet gezond om daar lang in te staan." De Winter kan nog de hele dag last houden van zijn klachten.

Het zwembad is de komende dagen gesloten. Het is onbekend om hoeveel dagen het precies gaat. De Winter wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.