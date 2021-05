Staalmeestersbrug weer open voor fietsers en voetgangers

De Staalmeestersbrug is weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De Staalmeestersbrug en een deel van de kade Groenburgwal waren 6 weken lang afgesloten voor verkeer nadat in maart een zinkgat ontstond op de Groenburgwal.

De brug en kade werden op 23 maart met spoed afgesloten toen na onderzoek bleek dat het landhoofd van de brug en de aangrenzende kademuur in zeer slechte staat bleken. Zelfs toen kade en brug niet meer werden belast door verkeer, bestond het risico dat ze zouden kunnen bezwijken.

Inmiddels zijn het landhoofd van de brug en de kade versterkt om de brug en kade te ondersteunen en de uitspoeling van grond achter de kademuur naar de gracht tegen te gaan. Het gaat hier om tijdelijke maatregelen om de brug snel weer toegankelijk te maken voor voetgangers en fietsers. De Staalmeestersbrug blijft wel afgesloten voor autoverkeer. Over de versterkte, westelijke kade van de Groenburgwal kunnen wel weer auto’s rijden met een gewicht van maximaal 3,5 ton.

Vernieuwing

Uiteindelijk moeten de brug en kademuur worden vernieuwd. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend. Naar verwachting komt er voor de zomer meer duidelijkheid over de aanpak en planning van de kades en bruggen in het gebied.