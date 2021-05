Leerlingen van Willem de Zwijger van school gestuurd: "verplichting naar leraren"

Meerdere leerlingen van het Willem de Zwijger college in Bussum worden van school verwijderd of geschorst, dat laat Rector Jan Adels weten aan NH Nieuws. Ook zullen zij op een andere school hun eindexamen doen. Na de uit de hand gelopen examenstunt, eind vorige maand, deden meerdere leraren aangifte van bedreiging en fysiek geweld. "Daarom moeten we deze maatregelen nemen. Die verplichting heb ik naar de mensen die werken op onze school", aldus Adels.

Google Streetview

De examenstunt op 23 april op de Bussumse middelbare school liep volledig uit de hand toen een grote groep examenleerlingen aangeschoten met lege flessen begon te gooien. Toen ze werden weggestuurd braken leerlingen de school open en richtten vernielingen aan. Ook gingen ze leraren fysiek te lijf. De school wilde eerst zelf geen aangifte doen, maar Adels heeft besloten dat nu toch te gaan doen. Zo ging het er aantoe, tekst gaat door onder de beelden

Uit de hand gelopen examenstunt - NH Nieuws

"Wij zijn vanuit de school een onderzoek begonnen. Welke dingen hebben een strafrechtelijke benadering nodig? Dat laten we over aan de politie. Wat wij als school zelf kunnen doen is het schorsen en verwijderen van leerlingen", aldus Adels. Dat laatste betekent dat leerlingen niet meer terug zullen keren op het Willem de Zwijger College. Brief De leerlingen waar het om gaat hebben een brief ontvangen van de school. Daarin wordt uitgelegd welke maatregelen genomen worden. Sommige leerlingen zullen hun examen op een andere school zullen moeten maken. "De afgelopen dagen heb ik heel veel contact gehad met scholen in de omgeving. Het is de gewoonte in ‘t Gooi om elkaar te helpen", vertelt de rector.

"Ik heb op veel andere scholen gewerkt en dit niet vaak meegemaakt. Verwijdering komt soms voor en is een zware maatregel, de zwaarste die een school kan nemen." Adels ziet voor zichzelf geen andere mogelijkheid, vanwege het fysieke geweld tegen leraren van de school. Reacties Het nieuws maakt veel los, merkt de rector. Adels heeft veel berichten ontvangen van ouders en andere leerlingen. "Er is enorm veel steun en waardering voor onze aanpak. Sommige ouders vinden de maatregelen zelfs niet streng genoeg. Natuurlijk zijn er ook mensen die het er niet mee eens zijn." Het Willem de Zwijger College is deze week nog gesloten door de meivakantie. Het eerste uur dat leerlingen komende maandag weer op school zijn, zal gebruikt worden om te spreken over de onrust die in de afgelopen weken is ontstaan rond de school.