De Peiling: sportscholen zijn onmisbaar in de strijd tegen corona

De maand mei staat bij NH Nieuws in het teken van gezond leven. Een zo gezond mogelijk leven leiden lijkt een vanzelfsprekend advies, maar toch is het in onze huidige maatschappij soms best lastig, zeker nu de sportscholen niet open zijn. Beweeg jij minder nu de sportscholen dicht zijn? Mis je de begeleiding en de sociale contacten in de gym? Of heb je een goed alternatief gevonden om toch in beweging te blijven?

En dat terwijl de sportscholen staan te springen om de deuren weer te openen. Ze geven aan dat het belangrijk is dat ze weer opengaan. "We kunnen in deze tijd een cruciale rol spelen", zei eigenaresse Kelly van sportschool Sporting de Gors in Purmerend eerder tegen NH Nieuws.

Vanaf 15 december 2020 zijn de sportscholen al gesloten en mogelijk opengaan vanaf 11 mei zit er voorlopig nog niet in. Volgens het oorspronkelijke routeplan had het demissionaire kabinet wel willen besluiten om vanaf die datum onder andere sportinstellingen meer mogelijkheden te geven meldt de NOS, maar de huidige coronasituatie staat dat niet toe.

Sportscholen willen weer open: "We kunnen in deze tijd cruciale rol spelen"

Ic-arts en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Diederik Gommers zegt in de BNR-podcast 'Vraag het Gommers' dat het kabinet meer nadruk had moeten leggen op gezond leven. "De focus lag nu op het thuis blijven, en dat was een verkeerde keuze," zegt hij. "Misschien had ik harder moeten roepen, maar eigenlijk hadden we sporten en naar buiten gaan meer moeten stimuleren: dat had de eerste maatregel moeten zijn bij de versoepelingen en dat had het kabinet ook moeten uitstralen."

"Wat we vooral geleerd hebben is dat we wat meer aan preventie moeten doen en ik vind het jammer dat het ministerie dat niet opgepakt heeft. Eigenlijk is het altijd goed om te bewegen, goed op je voeding te letten en goed te slapen."

Blijf in Beweging

Bij NH Nieuws blijven wij in beweging! Tweederde van de 65-plussers beweegt te weinig, dat blijkt uit een onderzoek van het RIVM. Om op deze leeftijd gezond te blijven is het belangrijk om minimaal 150 minuten per week matig intensief te bewegen. NH Nieuws wil ouderen daarbij helpen en komt met het nieuwe tv-programma Noord-Holland Beweegt.