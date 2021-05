Weer rode cijfers voor KLM in eerste kwartaal: 337 miljoen verlies

KLM is in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw in de rode cijfers gedoken. De omzet van de luchtvaartmaatschappij is met 57 procent gedaald naar 930 miljoen euro. Het verlies komt uit op 337 miljoen. In diezelfde periode een jaar eerder was dat nog 275 miljoen euro.

Geparkeerde Boeing 737's van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

De rode cijfers zijn niet nieuw voor KLM. Want ook de jaarcijfers van 2020 waren dieprood: de omzet is toen met 54 procent gedaald naar 5 miljard euro.

In 2019 vervoerde KLM nog 35 miljoen passagiers, een jaar later waren dat er nog maar 11 miljoen. Traag herstel De kwartaalcijfers van 2021 laten nog niet veel verbetering zien. Volgens CEO van de luchtvaartmaatschappij Pieter Elbers is het trage herstel van de luchtvaart te wijten aan de vele reisbeperkingen van andere landen. Ook de Nederlandse testverplichtingen dragen ertoe bij, vindt hij. "Dat heeft een sterk negatief effect voor KLM." Wil KLM een stap in de goede richting maken, dan is het volgens Elbers belangrijk om snel te vaccineren en tot die tijd effectieve maatregelen toe te passen. Zo dringt KLM erop aan dat per land en regio wordt gekeken hoe hoog het risico op besmetting is en kleurcodes daarop worden aangepast. "Op die manier kunnen Nederlanders weer hun vakanties gaan boeken."