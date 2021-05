WEEFF Spotlight: waar zijn de Andijkers het liefst?

In de nieuwste aflevering van onze Youtube serie WEEFF Spotlight brengt Gavin een bezoekje aan Andijk! Een groot dorp met bijna 7.000 inwoners dat prachtig aan het IJsselmeer gelegen is. Door op onderzoek uit te gaan in het dorp zelf en te spreken met een aantal bewoners heeft Gavin geprobeerd zoveel mogelijk interessante feitjes en leuke weetjes te ontdekken over Andijk.

weeff

Zo gaat hij langs de favoriete plekken van de Andijkers, leert hij alles over het muziekleven in het dorp én praat hij met de dominee van een van de meest bijzondere kerkgebouwen van Nederland over de betekenis van dit architectonische hoogstandje van gerenommeerd architect Egbert Reitsma. Gavin is zelf ook een van onze DJ’s en elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 is hij op WEEFF Radio te horen met De Mooij Show. In zijn show draait hij elke week ook een aantal favoriete nummers van de bewoners die in de Spotlight aflevering geïnterviewd zijn. Vanavond is dat muziek van onder andere The Beatles en Queen! Lijst van Westfriese dorpen Elke week op zaterdagochtend komt een nieuwe aflevering van de WEEFF Spotlight uit en de lijst van Westfriese dorpen en steden wordt alfabetisch afgegaan, dat betekent dat Avenhorn volgende week aan de beurt is! Dus abbonneer op het Youtube kanaal van WEEFF om niks te missen.