Hoe is jouw gezondheid sinds corona? Doe mee aan het NH Nieuws-panel onderzoek

Corona is één van de grootste gezondheidscrisissen uit de geschiedenis. En aangezien mei in het teken van gezondheid staat bij NH Nieuws, willen we graag weten hoe het met jou gaat. Doe daarom mee aan het NH Nieuws-panel corona gezondheidsonderzoek.

Heeft corona je levensstijl beïnvloed? Sport je wellicht meer, of misschien vind je dat wel helemaal niet nodig. Ben je ziek geworden, worstel je nog met coronakilo's of merk je er helemaal niks van?



We willen graag weten wat jij doet om gezond te blijven of het juist weer te worden. Wie weet heb je ook nog goede tips. Kortom, we zijn benieuwd naar jouw verhaal! Meld je aan en doe mee Ben je nog geen lid? Meld je hier aan voor het NH Nieuws-panel en ontvang een uitnodiging voor het gezondheidsonderzoek.

Gezond leven De maand mei staat bij NH Nieuws in het teken van gezond leven. Een zo een gezond mogelijk leven leiden lijkt een vanzelfsprekend advies, maar toch is het in onze huidige maatschappij soms best lastig. Maar hoe gaat de Noord-Hollander daarmee om? Bekijk hier al onze verhalen omtrent gezondheid en de afleveringen van het programma Noord-Holland Beweegt.