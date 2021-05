Vereniging wil Bevrijdingspop weg uit Haarlemmerhout: 'Verplaats naar Reinaldapark'

Normaal gesproken trekt Bevrijdingspop in Haarlem zo’n 150.000 bezoekers. Volgens de vereniging is het monumentale stadsbos niet geschikt voor zo'n groot festival. De bezoekers maken niet alleen het gras kapot, ook de wortels van de bomen lopen schade op.

"Het gaat vooral om de haarwortels die het water opzuigen en door de enorme druk van de massa het kunnen begeven”, zegt Hans Kerkhof, voorzitter van de vereniging. "De boom zal daardoor minder snel groeien en wij zijn natuurlijk zeer gesteld op deze bomen die in het oudste stadsbos van Nederland staan."

Reinaldapark

De vereniging is zeker niet tegen Bevrijdingspop, maar wil wel De Hout beschermen. Ze stelt dan ook voor om het bevrijdingsfeest te verplaatsen naar een andere locatie. "We hebben niets tegen het festival, maar we zouden wel de Haarlemmerhout willen beschermen. Daarom stellen we voor om Bevrijdingspop te verplaatsen het Reinaldapark. Al begrijpen we goed dat het hier een traditie is, maar eigenlijk vinden we het onverantwoordelijk."

Dit jaar was er in plaats van het festival een live-uitzending vanuit het Patronaat. Presentator Giel Beelen mist het festival in de Haarlemmerhout, vertelt hij tegen NH Nieuws en Haarlem105.