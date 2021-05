Bevrijdingsdag (nog) geen officiële vrije dag: geld is in veel gevallen de boosdoener

Vorig jaar was bijna iedereen vrij op 5 mei en als je toch moest werken, kreeg je misschien wel extra betaald. Maar dit jaar - en de komende jaren hierna (tot 2025) - is Bevrijdingsdag geen vrije dag. Hoe dat komt? Volgens advocaten die zich specialiseren in arbeidsrecht hebben we dat vooral te 'danken' aan financiële overwegingen.

In de meeste cao's is vastgelegd dat werknemers eens in de vijf jaar vrij hebben op Bevrijdingsdag, dus als we 75 jaar (vorig jaar) vrij zijn, of 80 jaar (in 2025). Ook wel lustrumjaren genoemd. Maar de roep om van 5 mei een officiële vrije dag te maken, wordt steeds luider. Zelfs demissionair premier Mark Rutte sloot zich daar vandaag bij aan: hij zei dat we 'heel dichtbij' een officieel vrije 5 mei zijn. "Daar ben ik helemaal voor", zei hij. Maar hij benadrukt ook dat de regering daar niet over gaat. "Dat moeten de bedrijven zelf regelen in de cao’s."

En de voornaamste reden dat 5 mei momenteel geen erkende feestdag is? Het zal je niet verbazen: geld. Werknemers in Nederland hebben al relatief veel vrije dagen, en als we 5 mei ook nog als vrije dag aanwijzen, gaan werkgevers dat in hun portemonnee voelen. "Dat kost geld hé, wie moet dat betalen?", vraagt een advocate arbeidsrecht (die niet met naam genoemd wil worden) van Advocatenkantoor Koopman in Alkmaar zich dan ook af.

Harry Eisenberger, advocaat arbeidsrecht bij HRE Advocaten (locaties in Amsterdam en Heemskerk), denkt ook dat geld de overhand heeft in twijfels over een officieel vrije 5 mei. "De voornaamste reden dat 5 mei niet elk jaar een vrije dag is, zal een financiële zijn. Op een officiële vrije dag, zoals Koningsdag, krijgt een werknemer namelijk vrij met behoud van loon."