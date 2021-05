Hiddema kwaad over bevrijdingsdagposter FvD: "Niet smaakvol"

Op de gefotoshopte poster staat dat de partij vandaag 75 jaar vrijheid herdenkt. Die vrijheid zou in 2020 door de coronamaatregelen zijn gestopt. Hiddema zegt tegen BNR Nieuwsradio met schrik naar de poster gekeken te hebben.

"Hoe kun je nou zo stom wezen?", vraagt hij zich af. "Ik heb daar intern ook wel het een en ander over gezegd. Ik vind het niet smaakvol. Ik begrijp dat hij de vrijheidsbeperkende maatregelen in breder verband wil zien, maar jat dan niet het logo van de 4- en 5-meibeweging en breng zodoende niet, nauwelijks impleciet, het leed van de Joden in relatie met de ongemakken van corona."

Hiddema stapte vorig jaar uit de politiek, maar hij keerde in januari wel weer terug bij Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Hij wil tegen zijn partijgenoten in de Eerste Kamer zeggen dat ze duidelijk moeten maken dat ze tegen de poster zijn. "Want het straalt ook zeker op ons af."