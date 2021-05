Brandstichting bij bandenfabriek nog niet uitgesloten

De politie doet onderzoek naar de grote brand aan de Dulleweg in Broek op Langedijk, die zaterdagmorgen twee bedrijven volledig verwoestte. Er is nog niets bekend over de oorzaak van de brand. Brandstichting is daarmee niet uitgesloten.

"Alles wordt meegenomen in het onderzoek", aldus een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws. Of er aanwijzingen zijn voor opzet, wil hij niet zeggen.

Het vuur ontstond bij een autobandenhandel en sloeg over naar de buren, een winkel voor houten meubelen en woonaccessoires. Een omwonende vertelde eerder aan NH Nieuws een knal te hebben gehoord, voordat de vlammen bij het bandencentrum uit het dak sloegen. Maar of de brandweer er toen al was, kon hij niet zeggen.

De brand op het industrieterrein begon zaterdag rond 07.30 uur. De zwarte rookwolk was in de wijde omgeving te zien en de grote loods waarin beide bedrijven waren gevestigd brandde tot aan de grond af.

Die ochtend werd eigenaar Nicky wakker gebeld door de beveiligingscentrale. "Je pakt je spulletjes en je gaat heen. Dan zie je het. Drama", zei hij voor de camera van NH Nieuws.

Ook Hans en Anita Grevink, de eigenaren van de meubelzaak waren er kapot van. Tien minuten na het uitbreken van de brand werden zij gebeld en niet veel later was Hans aanwezig en zag hoe het familiebedrijf in vlammen opging. "Alsof er een fakkel werd aangestoken."