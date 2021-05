Een vlucht om nooit te vergeten: historische bommenwerper 'loopt als een zonnetje'

Als ervaren piloot van historische vliegtuigen beleefde Hans Dellevoet uit Wijk aan Zee vandaag misschien wel zijn mooiste vlucht ooit. 5 mei 2021 zal hij daarom niet zo snel meer vergeten. Met drie collega’s (twee andere piloten en een technicus) steeg hij met een jachtbommenwerper uit 1944 op in Gilze-Rijen in Brabant. Bijna drie uur later stond de B-25 Mitchell op dezelfde plek weer aan de grond. "Als kakelende kleuters stapten we eruit, zo opgewonden waren we. Het was echt een prachtige vlucht. De kist liep als een zonnetje."

Het toestel vloog over plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog en wie hem daar niet zag, zal hem wellicht hebben gehoord. Via Wagenigen (waar in Hotel De Wereld 76 jaar geleden de capitulatie van de Duitsers werd ondertekend), Den Haag (waar op de Waalsdorpervlakte op 4 mei traditioneel de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht) en Haarlem ( 'normaal' plaats van handeling van Bevrijdingspop) ging het via Wijk aan Zee en IJmuiden terug naar Brabant.

Hoewel ze een prachtige vlucht achter de rug hadden, school de verrukking hem in het feit dat ze überhaupt konden opstijgen. "Het was heel bijzonder voor ons. We hebben jarenlang aan dit toestel gesleuteld", zegt Dellevoet, "en vorig jaar leken we er eindelijk klaar voor om deze vlucht te maken. Maar toen kon het niet vanwege covid-19."

"Het was heel spannend of we vandaag überhaupt de lucht in konden"

Dit keer waren het andere factoren die bijna roet in het eten gooiden. Dellevoet: "Pas dinsdag konden we een testvlucht maken. En bovendien moesten drie vliegers nog gekwalificeerd worden om vandaag de lucht in te kunnen. Het was een spannende aangelegenheid, want het spookte enorm. Maar gelukkig bleef het weer net binnen de limiet, waardoor de testvlucht kon doorgaan. We hebben een paar starts en landingen gemaakt. Dat ging allemaal heel goed. Dus vandaag mochten we gelukkig de lucht in. Als je dan vervolgens zo'n mooie vlucht maakt, is de ontlading groot."

Dellevoet, in het dagelijks leven gezagvoerder bij de KLM, heeft vaker vluchten gemaakt op Bevrijdingsdag. Dan viel de drukte op. Vandaag was het de leegte die indruk maakte. "Dat was wel opvallend. Maar erg vonden we het niet. We waren al blij dat we de lucht in konden."

Bommenwerper met allure

De B-25 Mitchell uit 1944 die de historische vlucht maakte over onder meer Hoofddorp, Amsterdam, Bloemendaal en de IJmond is een middelzware jachtbommenwerper waarvan er nog veertig in de lucht zijn. Het toestel is van Amerikaanse makelij. Het vliegtuig heeft geen dienst gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Wel is er mee getraind.

De KLHV (Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht) heeft het vliegtuig ruim dertig jaar geleden gekocht van een welgestelde man uit Baton Rouge (Louisiana, VS). "Ik vlieg er al dertig jaar mee", zegt Hans Dellevoet. "Het is een geweldig toestel dat we luchtwaardig houden voor herdenkingen zoals vandaag."