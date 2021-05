Schrikken voor Holland Acht: roeiboot zinkt na harde wind en hoge golven

Op trainingskamp in Oostenrijk is de roeiboot van de Holland Acht gezonken. Na een snelle reddingsactie is de boot gered en is er niemand gewond geraakt.

Holland Acht in training - NH Nieuws

"De wind stak plotseling op en de golven werden hoog. Daardoor liep de boot vol en die zonk vervolgens. Er waren mensen in de buurt aan het werk in motorboten en die hebben ons in veiligheid gebracht", zegt Amsterdammer Robert Lücken via NLroei.

"Door het adequate optreden van de staf is iedereen gezond en wel, maar het water was wel enorm koud." Coach Mark Emke laat weten dat er geen schade is aan de boot. Naast Lücken behoren ook Noord-Hollanders Bjorn van den Ende, Mechiel Versluis, Maarten Hurkmans, Ruben Knab, Simon van Dorp, Bram Schwarz en Aranka Kops (stuurvrouw) tot de Holland Acht.