Monumentale Damsluis na restauratie weer parel van Edam

De grondige restauratie van de monumentale Damsluis in het hart van Edam is bijna klaar. Al sinds 18 januari wordt eraan gewerkt, in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De Damsluis uit 1798 was niet onveilig, maar was er wel slecht aan toe. De scheuren, versleten voegsel tussen de stenen en kapotte stenen ontsierden dit Rijksmonument. En ook de imposante kleurrijke wapenschilden aan de damwanden moesten grondig onder handen worden genomen.

Rob Veenman van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is zeer trots op de opgeknapte Damsluis. "Het is een hele mooie en belangrijke sluis en laat ook de grandeur van de oude waterschappen met de fraaie wapenschilden zien. En die moet je gewoon goed onderhouden." Deze werd gebouwd tussen 1795 en 1798, maar de originele sluis stamt uit 1569.

Karel V

Veenman: "Edam was in 1544 een rijke havenstad, maar omdat het land zakt en de zeespiegel stijgt, wilden de mensen zich tegen het water beschermen. En dat deden ze met dammen en dijken. Maar dan kun je er met schepen niet meer doorheen. Dat leidde tot ruzie en toen heeft keizer Karel V ingegrepen. Hij heeft toen het hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen opgericht en zo is de sluis met de dam er gekomen." Het begin van de zo belangrijke waterschappen die er voor zorgen dat we al eeuwen niet onder water lopen.

Hans Slegt van schilderbedrijf De Mei uit Edam knapt de stenen wapenschilden aan de damwanden op. Niet voor het eerst, want het is in zijn leven al de vierde keer. "Het is dit keer wel fijner want ik er kan veel beter bij. Ik sta nu stevig op planken en voorheen moest ik het doen vanuit een gammel bootje." Hij heeft nog een week om al het rood, blauw en geel en vooral het bladgoud aan te brengen. Veenman: "Met die wapenschilden toonde je hoe belangrijk en machtig je was."

Half mei moet het werk aan de Damsluis voltooid zijn.