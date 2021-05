Bedreigd kunstcentrum in Spaarndam voor jaren verzekerd van eigen stek

De tientallen kunstenaars en medewerkers van Kunstcentrum De Kolk in Spaarndam-West kunnen na een aantal maanden spannende maanden weer even rustig ademhalen. De gemeente Haarlem wil het pand aan de Westkolk snel verkopen en dat zou in eerste instantie het einde betekenen van het trefpunt.

Het collectief huurde de ruimte vroeger van de gemeente en toen in 2015 bekend werd dat Haarlem van dit vastgoed af wilde, konden de kunstenaars tijdelijk bij wijze van antikraak blijven, op de benedenverdieping. In januari dit jaar besloot de gemeenteraad dat dit zogeheten niet-strategisch vastgoed nu echt in de verkoop moest. En dat zou op korte termijn het einde van De Kolk kunnen betekenen.

Maar uit piëteit met de kunstenaars die er al 13 jaar samenkomen en exposeren, besloot de gemeente dat zij tot 30 april de tijd hadden om zelf met een belegger te komen die het pand zou willen overnemen. "Ik had meteen wel 6 kandidaten gevonden, onder wie Stadsherstel. Maar helaas ging dat feestje niet door", zegt woordvoerder Johanna van Steen.

Opzegtermijn

De gemeente bleek zo'n constructie wettelijk gezien niet te mogen aanbieden. Het pand moet openbaar verkocht worden aan de hoogste bieder en niet onderhands. Opnieuw is de gemeente de kunstenaars tegemoet getreden. De nieuwe eigenaar moet ermee instemmen dat hij het collectief 'overneemt' als huurder. Pas na vijf jaar zou de nieuwe eigenaar, zoals het er nu naar uitziet, de huur mogen verhogen of andere voorwaarden bijstellen. Ook geldt vanaf dan een opzegtermijn van een jaar.

Kunstcentrum De Kolk is het huurcontract nu nog aan het bestuderen. Het bestuur hoopt dat er nog meer zekerheid kan worden ingebouwd. "Maar ons voortbestaan is voorlopig veiliggesteld en dat is natuurlijk mooi nieuws. Nu moeten we ervoor zorgen dat de nieuwe eigenaar verliefd wordt op ons kunstcentrum."