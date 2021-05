Ongeluk met meerdere auto's op de A6 bij Muiderberg

Hoeveel voertuigen bij het ongeluk betrokken zijn en of er mensen gewond zijn geraakt, kan de politie nog niet zeggen.

De A6 in de richting van Muiderberg is helemaal afgesloten. Automobilisten kunnen omrijden via de A27 en A1 bij knooppunt Almere. Tussen Almere en het knooppunt is er een vertraging van ongeveer 25 minuten.

De politie doet nu onderzoek naar het ongeval. Als dit is afgerond kunnen de voertuigen gebergd worden. Rijkswaterstaat verwacht dat dit tot het einde van de middag gaat duren.