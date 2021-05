A6 weer open na ongeluk met meerdere auto's bij Muiderberg

De A6 richting Muiden is weer open na een ongeluk vanmiddag waarbij drie personenenauto's op elkaar botsten bij knooppunt Gooimeer. Daarbij raakten twee bestuurders gewond.

De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis, laat een woordvoerder van de politie weten aan NH Nieuws. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.

De A6 in de richting van Muiderberg was enkele uren helemaal afgesloten. Automobilisten konden omrijden via de A27 en A1 bij knooppunt Almere, wat een vertraging van 25 minuten opleverde.

De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.