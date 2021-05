Rondrit met oude legervoertuigen hoogtepunt tijdens Bevrijdingsdag

"Het gaat goed, maar we zijn wel een beetje snel", vertelt Hans Bergamin van Comité 4 en 5 mei. De stoet vertrok vanmorgen bij bunker Texla bij Den Burg om via De Waal en Oudeschild even te pauzeren in Den Hoorn. "Het schema klopt niet meer. Normaal zijn we met zo'n veertien legervoertuigen, nu met zes, dat gaat een stuk sneller."

Voor Sanne Sieprath uit Den Burg is het een dag met dubbele gevoelens. Zij rijdt zelf op een oude DAF. "Deze heb ik drie jaar. We hadden nog een grotere versie, die was van mijn man maar hij is helaas overleden. Anders had hij ook meegereden, dus het is voor mij wel even een dingetje."

Mooi

Ook op Texel valt er verder weinig te doen rond Bevrijdingsdag. "Dit is het enige wat doorgaat op een paar wandelingen na. Dus toch mooi", zegt Bergamin. Ook Sieprath kan van de rit genieten: "Het blijft fantastisch om hierin te rijden. Ze rijdt gewoon super. Het is echt leuk."