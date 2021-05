Overnamebonus voor medewerkers Deen van maximaal 2.500 euro

"Het is nog niet bekend wanneer de mededingingsautoriteit uitspraak doet of de overname wordt goedgekeurd. Naar verwachting zal dit in augustus/september zijn", laat een woordvoerder van Deen aan Regio Purmerend weten.

Het van origine Hoornse familiebedrijf heeft 80 winkels, twee distributiecentra in Beverwijk en Hoorn en het hoofdkantoor in Hoorn. Bijna de helft van de winkels (39) wordt overgenomen door Albert Heijn, 22 winkels komen in handen van Vomar en 19 winkels in handen van Dekamarkt.

"Medewerkers krijgen 10% bonus over de gewerkte uren in het laatste half jaar"

"We beloven een bruto-bonus over de gewerkte uren gedurende het laatste half jaar, voor iedereen die tot het einde voor ons blijft werken. Het maximale uit te keren bruto-bonusbedrag bedraagt € 2.500", zegt de woordvoerder. "Medewerkers krijgen 10% bonus over de gewerkte uren in het laatste half jaar teruggerekend vanaf het moment dat Albert Heijn, Vomar en Dekamarkt eigenaar worden."

Op dit moment wordt er door het concern hard gewerkt aan het sociaal plan. De verwachting is dat deze binnen twee weken klaar is en aan de vakbonden voorgelegd kan worden.

De familie Deen is zeer dankbaar voor de vele mooie en hartverwarmende reacties die ze hebben ontvangen. "We zijn ook zeer trots dat onze winkels er nog steeds uitstekend uitzien en de logistiek en alle andere bedrijfsproces en gestroomlijnd blijven verlopen, alsof er niets veranderd is. Dat is ontzettend fijn en het toont des te meer de loyaliteit van onze medewerkers. En het was al een bijzonder jaar. Er werd al zoveel van iedereen gevraagd als gevolg van het coronavirus. Fantastisch te zien hoe we deze moeilijke tijd hebben doorstaan. Daar zijn we onnoemelijk trots op en enorm dankbaar voor. Daar mag best iets tegenover staan."