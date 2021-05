'Nog een Nederlander in Spanje aangehouden voor drugsmoord Bergen aan Zee'

Een Nederlandse man (25) en een man (25) uit Macedonië zijn in Spanje aangehouden in het onderzoek naar de schietpartij in Bergen aan Zee in februari. Dat melden Spaanse media. Een Colombiaan (45) kwam destijds om het leven, vermoedelijk in een drugsconflict. In totaal zitten er nu tien mensen vast.

Crimesite meldde de aanhoudingen zojuist. Het Openbaar Ministerie heeft het bericht nog niet bevestigd. Het is niet duidelijkuit welke gemeente de Nederlander komt.

De twee mannen zijn volgens Spaanse media aangehouden in Mijas en Benalmádena, in de provincie Malagá, aan de Costa del Sol. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op 16 februari.

Toen werd midden op de dag op de parkeerplaats bij de strandopgang in Bergen aan Zee een 45-jarige Colombiaan neergeschoten. Hij is door twee mensen in een auto gelegd en naar het centrum van Bergen gereden, waar hij onder het oog van tientallen Bergenaren overleed. De Spaanse politie sprak eerder al van een afrekening in het drugscircuit.

Mannen uit Den Haag

Als de berichtgeving over de twee nieuwe aanhoudingen klopt, zitten er in totaal nu tien mensen vast: twee Nederlanders uit Den Haag, zes Colombianen, één Macedoniër en een zonder woon- of verblijfplaats.

De twee Hagenezen worden sowieso verdacht van moord danwel doodslag, meldde het Openbaar Ministerie eerder al aan NH Nieuws.