Pieter gaat viral als juf Ellen: sketches ruim 53 miljoen keer bekeken

Bril op, sjaal om, sleutelbos in de hand: daarmee transformeert Pieter van Leijen in juf Ellen. De 26-jarige Wervershover publiceert sinds drie maanden sketches op Instagram en TikTok. Zijn video's van de eigenaardige juf Ellen worden binnen een dag meer dan een miljoen keer bekeken. Als het aan Pieter ligt is het slechts een begin van nog veel meer typetjes en ander werk in de spotlights.

NH Nieuws

Juf Ellen die met flinke teugen haar sigaret oprookt in een hoek tijdens het schoolfeest. Een boze juf Ellen, die waarschuwt dat je je mond moet houden tijdens de film, anders mag je naast haar komen zitten. En juf Ellen die stiekem haar lunch eet tijdens de les: het is slechts een greep uit de tientallen video's die Pieter van Leijen op TikTok en Instagram zet. Altijd wilde hij al iets doen met video's, maar met een drukke baan in het onderhoud van boten kwam hij er niet aan toe. "En toen kwam de lockdown, iedereen zit wat vaker op z'n mobiel. As ik nu niet iets doe met mijn passie, dan wil ik het blijkbaar niet", vertelt Pieter. "Dus ik dacht, nu ga ik het gewoon doen." Miljoenen views En dat werpt na drie maanden zijn vruchten af: Pieters video's zijn ruim 53 miljoen keer bekeken. Hij heeft op Instagram een achterban van bijna 25.000 volgers. Op TikTok staat de teller op meer dan 210.000 fans, die zijn video's meer dan 6 miljoen keer hebben geliket. Video's van juf Ellen en zijn andere typetje vader Hans worden soms binnen een dag een miljoen keer bekeken. "Het is bizar", vertelt hij aan NH Nieuws. "De eerste keer dat ik dat had, dacht ik 'wow, wow, wow'. Je houdt de hele tijd je mobiel in de gaten." Bekijk in de reportage hieronder hoe de reacties al na twee minuten binnenstromen (tekst gaat verder onder de video).

Pieter is enorm populair op TikTok en Instagram met zijn sketches. - NH Nieuws

Op de basisschool had Pieter in groep 5 een juf Ellen, al zegt hij dat deze juf Ellen niet degene is die hij nadoet in zijn sketches. "Ze lijkt niet op mijn typetje, alleen de naam heb ik overgenomen", vertelt hij. "Ik gaf er een eigen draai aan met een sjaaltje en een brilletje." "Wat mij opvalt en wat je niet veel ziet, dát wil ik gebruiken. Lekker veel humor en zelfspot", vertelt Pieter over zijn video's. Dat betekent ook dat juf Ellen slechts het topje van de ijsberg is. De Wervershover heeft genoeg ambitites voor de toekomst. "Ik wil alle kanten op gaan eigenlijk. Het lijkt mij ook leuk om acteerwerk te doen, bijvoorbeeld in het theater." Jaag je dromen na Het grootste gedeelte van zijn volgers is onder de dertig jaar. Hij hoopt hen te inspireren om ook hun hart te volgen, hoe spannend dat ook kan zijn. "Je bent snel geneigd om te denken: 'Wat zullen mensen denken?' Maar dat zit allemaal in je hoofd. Ik was daar best bang voor." Hij vervolgt: "Ik vind dit leuk om te doen en zo zie je maar: het slaat aan. En wie weet waar het naartoe gaat, misschien krijg ik er een leuk baantje uit. Doe dus wat je leuk vindt." Zelf probeert de West-Fries ook met een positieve blik zijn toekomst in te gaan. "Ik blijf nuchter, ik blijf mezelf en ik ga niet naast m'n schoenen lopen."