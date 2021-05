Aantal coronabesmettingen flink gedaald, minder ziekenhuisopnames

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week flink gedaald vergeleken met een week eerder. Het aantal nieuwe Gooise besmettingen daalde afgelopen week met 17 procent, vooral door relatief weinig nieuwe coronabesmettingen in Hilversum en Laren. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen ligt in Blaricum het hoogst van de regio. Per 100.000 inwoners werden 260 mensen positief getest op het coronavirus. Dat betekent dat 30 Blaricummers afgelopen week besmet raakten met het virus.

Na Blaricum ligt ook het aantal besmettingen in Gooise Meren hoog. Per 100.000 inwoners zijn in Bussum de afgelopen week 241,2 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar afgelopen week 140 personen positief zijn getest op corona. Een week geleden waren dat nog 117 mensen.

Laren heeft minste besmettingen

Laren heeft van de hele regio het laagste aantal besmettingen. In die gemeente werden de afgelopen week per 100.000 inwoners 133 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen week 15 personen positief zijn getest op corona.

Naast Laren is ook het aantal nieuwe besmettingen in Hilversum flink gedaald. Per 100.000 inwoners werden afgelopen week in Hilversum 200,4 mensen positief getest. Dat komt neer op 182 nieuwe Hilversumse coronabesmettingen. Dat waren een week geleden nog 272 gevallen.