Wethouder Jelle Kaars (CDA) stopt per direct: 'Het spijt me heel erg'

Op doktersadvies van enkele weken geleden moet Kaars het rustiger aandoen: de werkdruk van twee banen naast elkaar is teveel gebleken.

Kaars was als wethouder ruimtelijke ontwikkeling betrokken bij bouwprojecten zoals het Galgeriet, waar een bedrijfsterrein wordt veranderd in een nieuwbouwwijk met 700 woningen. "Maar ook de woningbouw op Marken, de vernieuwbouw van basisschool De Havenrakkers in Broek in Waterland en nieuwbouwplannen voor een multifunctionele sporthal in Monnickendam had ik graag verder willen helpen."

De wethouder bedankt de inwoners voor hun vertrouwen en zijn collega's voor de fijne samenwerking. Burgemeester Marian van der Weele vindt het afscheid van Kaars een enorm verlies: "Zijn enorme dadendrang om de bouwprojecten die onder zijn hoede waren tot een succes te maken, zullen we erg gaan missen. Veel belangrijker is de gezondheid van Jelle nu hij deze, ook voor hem, moeilijke keuze heeft gemaakt."

Opvolger

Zijn partij, CDA, gaat op zoek naar een opvolger. Fractievoorzitter Simone Boogaard vertelt: "Jelle Kaars heeft ontzettend hard gewerkt de afgelopen jaren om de slepende ruimtelijke ordeningsprojecten in onze gemeente los te trekken. Dit is ondanks Covid uitmuntend goed gelukt, kijk maar naar de Kohnstammlocatie. Het zoeken naar een vervanger zal geen sinecure zijn. Het zal iemand moeten zijn die net zo doortastend is als Jelle Kaars. Dat verdient onze gemeente en onze inwoners."