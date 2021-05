Totale verwarring bij zonnestudio's na 'vrijbrief' van overheid voor heropening

Het was deze week een komen en gaan van teleurgestelde bezoekers bij een Alkmaarse zonnestudio aan de Helderseweg: nadat Rijksoverheid online toestemming gaf de zaak te openen, stond kort daarna handhaving op de stoep en sloot de boel opnieuw. Een foutje van Rijksoverheid, zo bleek. "Iedereen is het spoor bijster."

Vaste klant Irma druipt teleurgesteld af

Zo reageert een woordvoerder van branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) op de communicatiefout van Rijksoverheid, die verschillende ondernemers op het verkeerde been zette. "De logica van het versoepelingsbeleid is ver te zoeken. Waarom mogen bijvoorbeeld nagelstudio's met veel contactmomenten open, maar een zonnestudio niet?" Klanten van de zonnestudio kwamen begin deze week plots weer voor een dichte deur te staan. Een voorbijrijdende man ziet vanuit zijn autoraam al dat hij voor niets naar de studio is gereden en baalt flink: "Het was net geopend en nu weer dicht? Ik snap er niks van. Open die handel!" Een publieke plaats, particuliere ruimte of toch een contactberoep? Naast ondernemers en branchevereniging Samenwerking Verantwoord Zonnen (SVZ) lijkt de overheid zelf ook niet altijd te weten in welke categorie een zonnestudio precies valt, blijkt uit de informatievoorziening. "Zonnestudio's worden telkens in verschillende categorieën geschaard", stelt de branchevereniging. "Eerst was het een contactberoep, dat werd vervolgens teruggeroepen en nu vallen we weer onder een publieke ruimte." Categorie pech Het begon allemaal met een vraag op de Facebookpagina van de Rijksoverheid. Toen de versoepelingen voor niet-essentiële winkels ingingen en dat ook op Facebook werd aangekondigd, reageerde een medewerker van een zonnestudio: "Waarom mogen wij dan niet open?" Daarop volgde een verrassend antwoord van de overheid, namelijk: "Zonnestudio's mogen wél open, want ook zij vallen onder een niet-essentiële winkel." Dat goede nieuws ging als een lopend vuurtje rond, waarop meerdere ondernemers hun zaak opengooiden. Zo ook de studio aan de Helderseweg, tot er twee boa's op de stoep stonden.

De oorspronkelijke reactie van Rijksoverheid op Facebook

Gemeente Alkmaar had inmiddels lucht gekregen van de heropening en had handhaving opdracht gegeven de zaak weer te sluiten. De informatie die Rijksoverheid op de website had staan, waar ook overheidsmedewerkers gebruik van maken, en de gegeven reactie via Facebook bleken niet te kloppen."Verschillende zonnestudio's zijn door onzorgvuldige communicatie met de versoepelingen weer open gegaan. De consequenties daarvan kunnen verschillen per gemeente. Gemeenten voeren het landelijk beleid namelijk zelfstandig uit", reageert de branchevereniging. Vaste klant Irma kijkt beteuterd naar een dichte deur: "Ik hoorde van een vriendin dat 'ie weer open was. Toch niet dus, of niet meer. Jammer! Ik dacht even lekker een zonnebankie, gewoon heerlijk ontspannen, die warmte op je huid." 'Onbegrijpelijk' De klanten waarmee NH Nieuws spreekt, vinden het besluit van de overheid om zonnestudio's voorlopig gesloten te houden onbegrijpelijk. "Het zijn vaak grote panden, je ligt allemaal apart in een hokje en die worden na elk gebruik schoongemaakt. Dat het zou leiden tot meer bewegingen vind ik een slecht argument, die bewegingen heb je in winkels toch ook?"

Het briefje op de deur van de zonnestudio

De tekst op de website van Rijksoverheid is aangepast, met de toevoeging: 'Zonnestudio’s zijn nog steeds gesloten. Ook zonnestudio’s die medische behandelingen aanbieden blijven gesloten'. Ook de Facebookreactie van Rijksoverheid werd later bewerkt en gecorrigeerd. Uit daaropvolgende reacties valt te lezen dat meer ondernemers vanuit deze verkeerde info hun zonnestudio hebben heropend en nu bang zijn voor boetes. Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie COVID-19 verontschuldigt zich om het voorval en vindt het vervelend dat er verwarring bij ondernemers is ontstaan."We verwerken zo’n 2.500 reacties per dag en gebruiken daarbij de website van Rijksoverheid als bron. In dit geval werd abusievelijk verwezen naar informatie, waar medewerkers van zonnestudio's tussen het rijtje personeel stond dat anderhalvemeter afstand moet houden." Het kernteam verwacht dat de zonnestudio’s in stap drie van het openingsplan, rond 26 mei, weer open mogen. Ze zijn dan al sinds 14 december gesloten. Voor een boete hoeft de zonnestudio in Alkmaar in elk geval niet te vrezen, laat René van Roode, groepschef van politie en handhaving weten. "De insteek van handhaving en de gemeente Alkmaar is een coulance-beleid: we leggen eigenlijk geen boetes op. In deze tijden waarin men het moeilijk heeft, willen voorkomen dat we hen nog dieper de problemen induwen. Tenzij je natuurlijk met opzet regels overtreedt en je kop in de wind gooit."

Naast de onzorgvuldige informatievoorziening en de onduidelijke communicatie van de overheid is er volgens de branchevereniging ook inhoudelijk veel aan te merken op het overheidsbesluit om de studio's gesloten te houden. Bijvoorbeeld waarom zij niet zoals kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstylisten tot het rijtje van 'medewerkers in de uiterlijke verzorging' behoren."We hebben brieven geschreven naar gemeenten, Kamerleden en het ministerie, maar zonder reactie. Vandaar dat we een kort geding aanspanden tegen de staat." Geen besmettingshaard De branche trok bij de rechter aan het kortste eind. Voor zonnestudio's een onverteerbare uitspraak, reageert SVZ. "Een kapper of schoonheidsspecialiste heeft meer contactmomenten. Bij een zonnestudio wordt de anderhalvemeter gehandhaafd, op afspraak gewerkt en elke zonnebank staat in een aparte ruimte." De woordvoerder van SVZ vervolgt: "De hoge hygiëne-eisen zijn vastgelegd in een strikt protocol dat ook in de eerste lockdown werd nageleefd - er zijn geen besmettingen terug te voeren op het bezoek aan zonnestudio's."

Vertrouwensbeginsel Volgens advocaat Richard Bouwman zouden gedupeerde ondernemers een eventuele boete makkelijk kunnen aanvechten: "Dat de gemeente de zaak sluit is logisch, maar het geven van een boete zou heel vreemd zijn. Je mag er als burger vanuit gaan dat de informatie die wordt gegeven door Rijksoverheid correct is." Ondernemers met klachten over de informatieverstrekking kunnen contact opnemen via het formulier op Rijksoverheid, meldt het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie.

Dat in zonnestudio’s (relatief) veilig kan worden gewerkt, betekent volgens de rechter niet dat daarom tot openstelling moet worden overgegaan. Het zou hoe dan ook leiden tot meer contactmomenten en reisbewegingen en vergroot het risico op meer besmettingen, aldus de uitspraak. Volgens de branchevereniging is hier sprake van willekeur. "Het is toch niet uit te leggen dat een nagelstudio met de huidige maatregelen wel open mag? Waarom is een zonnestudio een 'publieke plaats' en zijn massage-, schoonheids- en kapsalons dat niet? We vallen nu in categorie 3, samen met de opening van culturele instellingen en binnensporten. Dit is zo oneerlijk."