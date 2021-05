Studio van 27m2 verkocht voor dik twee ton: "Het is net een hoog fietsenhok"

Het appartement ligt in de Houthavens aan de Haparandaweg 708 B en staat te koop voor een bedrag van 215.000 euro. "Ik zou het niet doen. Je hebt geen buitenlicht als je hier een gordijn ophangt, je betaalt 1100 euro erfpacht en het is nog steeds een bedrijfsgebouw", aldus Erik Rezelman financieel expert van RTL Z.

Het hok was voorheen in gebruik als bedrijfsruimte en het moet nog worden omgezet naar naar officiële woning. Die aanvraag is geaccepteerd, alleen moet dit nog worden goedgekeurd bij de notaris.