Gemeente verscheurt 800 boetes omdat Weesp moet wennen aan betaald parkeren

Bijna 2.000 parkeerboetes werden er in april uitgedeeld in Weesp. "Ongeveer twintig keer zoveel als normaal", aldus een woordvoerder van de gemeente. De stijging heeft deels te maken met de flinke groei aan betaald parkeerplekken, maar ook met een administratieve fout van de gemeente. Daarom worden 809 boetes kwijtgescholden.

"Iedereen die één of meer parkeerbonnen heeft ontvangen, hoeft per kenteken maar één parkeerbon te betalen", aldus de gemeente. De gemeente is coulant omdat de eerste parkeerboetes vanwege een aanpassing pas na tien dagen op de mat belandden. "Mensen kregen daardoor in een keer heel veel bonnen tegelijk binnen", legt een woordvoerder uit. In principe is de boete normaal binnen 4 dagen binnen.

De groei in het aantal parkeerboetes is echter niet alleen aan de administratieve fout te wijten. Per 29 maart kent Weesp niet 150, maar 2400 betaald parkeerplekken. Ook rijden er sinds kort zogeheten 'scanauto's' rond, die al rijdend aan een kenteken kunnen zien of iemand wel of niet betaald heeft. "Daardoor is de pakkans sterk toegenomen", aldus de woordvoerder.

Geen fysieke bon

Ook wijst de gemeente naar het feit dat je geen fysieke bon meer onder de ruitenwisser krijgt. Parkeerders in Weesp zouden daar aan moeten wennen. De bestuurders van de 809 boetes die worden vernietigd krijgen een brief toegestuurd met die mededeling.