Tweelingbroers Timber spelen komend seizoen tegen elkaar in de eredivisie

Timber speelt sinds 2014 in de jeugd van Ajax. De 19-jarige middenvelder debuteerde in oktober 2018 voor Jong Ajax. Zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal maakte Timber toevallig tegen Jong FC Utrecht.

Timber is geboren in Utrecht en groeide er op. "Ik hou van deze stad en van deze club. Ik heb er veel zin in. Van kleins af aan kom ik hier al om wedstrijden te kijken met de buren. Nu mag ik hier voetballen: dat is prachtig."

Jurriën Timber is sinds dit seizoen een vaste waarde in het eerste van Ajax. Hij maakte zondag zijn eerste goal voor de Amsterdammers in de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen.