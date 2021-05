Historisch schip tijdelijk weer terug op de oude routes naar Vlieland en Terschelling

De afvaarten voor het Hemelvaartweekend op zowel de lijn Vlieland als Terschelling zijn erg druk bezet en de MS Koegelwieck, die uit de vaart is vanwege schade, is hoogstwaarschijnlijk nog niet inzetbaar is. Daarom hebben ze gezocht naar vervanging en die gevonden in de MS Friesland.

Historische driehoek

Vorig jaar werd dit schip ook al ingezet op deze lijn om de toestroom van toeristen goed te laten verlopen en omdat het bekend is met het vaargebied. De MS Friesland is gebouwd in 1956 en vaarde tot midden jaren tachtig van de vorige eeuw als veerboot tussen Harlingen en de waddeneilanden Terschelling en Vlieland. Sinds 2002 maakt het schip onderdeel uit van de ‘historische driekhoek’ en verbindt ze Enkhuizen en Medemblik op het IJsselmeer.