Revalidatie patiënten en thuiswerken zorgen voor meer drukte bij fysiotherapeuten

Fysiopraktijken in Noord-Holland hebben het steeds drukker. Sinds de uitbraak van de coronapandemie werken we zoveel mogelijk thuis. Mensen bewegen te weinig en zitten te lang nu ze massaal thuiswerken. Daarnaast hebben fysiotherapeuten ook te maken met een instroom van ex-coronapatienten met klachten.

Naast patiënten met nek- en rugklachten is er volgens woordvoerder Pieter Vonk van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ook een toestroom van ex-coronapatiënten bij de fysiotherapeut. "Dit zijn patiënten die intensief behandeld moeten worden, vaak twee keer in de week."

Bij fysiopraktijk Fysiotherapie Kamphuis en Hof in Zuidoostbeemster hebben ze het iets drukker dan normaal. "Ik merk dat er wel meer mensen last krijgen van nek en rugklachten, dit komt vooral omdat ze minder bewegen. Ze gaan maar door en nemen geen pauze. Ze missen hun collega's ook. Maar vooral dat minder bewegen valt op", vertelt fysiotherapeute Jessica Kamphuis.

Volgens een onderzoek van vakbond CNV heeft 41 procent van de thuiswerkers vaker last van fysieke klachten (last van schouders, nek, rug, arm) sinds zij thuiswerken door de coronacrisis. Bijna 1 op de 10 gaat hierdoor vaker naar de fysiotherapeut sinds ze thuiswerken. "We schrikken van de uitkomsten van dit onderzoek. Het betekent dat honderdduizenden thuiswerkers last hebben van fysieke klachten. Onacceptabel", aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Milou Schooneman is fysiotherapeute in Bovenkarspel en doet met name sportfysiotherapie. Nu focust ze zich, omdat grotendeels van de sportscholen en sportvelden dicht zijn, op patiënten met nek- en schouderklachten. "Dit komt met name door verkeerde werkhouding thuis. Denk aan de eettafel achter een laptop werken. Of ook door stress om het feit wanneer corona nu eindelijk stopt", legt ze uit.

Uurtje naar buiten

Om ervoor te zorgen dat thuiswerkers niet nog meer klachten krijgen, proberen de fysiotherapeuten na hun behandeling ook wat tips voor thuis mee te geven. "Ik probeer de mensen in ieder geval pauze te laten nemen. Of dat ze hun telefoontjes voortaan lopend gaan doen. Ze kunnen een briefje ophangen of wekker zetten om even uit hun houding te komen", legt Kamphuis uit.

Volgens CNV-voorzitter Fortuin draaien we meer uren, maar betalen we daar mentaal en fysiek een hoge prijs voor. "Veel werkenden verkeren op het randje van uitval. 46 procent zegt te weinig te sporten om fit te blijven. Dit moet echt anders. We roepen alle thuiswerkers op om een uurtje naar buiten te gaan overdag. Te sporten en te ontspannen. Simpel, maar effectief."