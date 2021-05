Druktemeter Hilversum 'telt' alleen: "Privacy bezoekers gegarandeerd"

De druktemeter in het centrum van Hilversum houdt zich aan alle privacy-regels, aldus het college van Burgemeester en wethouders. De gemeente heeft dat opnieuw laten onderzoeken nadat de gemeente Enschede een privacyboete kreeg van 600.000 euro voor een vergelijkbaar systeem. "Hieruit blijkt dat onze druktemeter anders functioneert dan het systeem in Enschede", aldus het college.

Het onderzoek is direct gestart nadat Enschede de boete van de Autoriteit Persoonsgegevens ontving. De systemen lijken namelijk op elkaar, maar er is volgens het college toch een verschil: "Onze druktemeter kent een technische toepassing die privacy van onze bezoekers garandeert en het volgen van bezoekers en bewoners onmogelijk maakt."

Beide systemen gebruiken wifi-signalen om de drukte te meten. Alle telefoons en tablets die in het gebied naar wifi zoeken, ook zonder dat de gebruiker dat merkt, worden geteld en zo wordt de drukte in kaart gebracht.

Doel van de meter

In Enschede, waar het systeem al sinds 2017 werd gebruikt, lijkt het er op dat ook bezoekersstromen werden gemonitord en signalen van bewoners van de binnenstad werden gefilterd. Beide keuzes maken het lastiger om de wifi-signalen anoniem te houden, waardoor volgens de Autoriteit Persoonsgegevens de signalen naar personen kunnen leiden.

Volgens het college is het doel van de druktemeter in Hilversum anders dan dat in Enschede: "Het inzichtelijk maken van de mate waarop in het centrum gezonde afstand kan worden gehouden in verband met corona." In het onderzoek wordt ook aangegeven dat het systeem verdwijnt zodra de 1,5 meter afstand niet meer nodig is.

In Hilversum werkt de druktemeter sinds oktober vorig jaar. Zeventien wifi-ontvangers in het centrum monitoren continu welke telefoons langer dan een minuut in het centrum signaal uitsturen. Daarmee wordt de drukte op het Marktplein, Groest, Biersteeg, Kerkstraat, Kerkbrink en Keiplein vastgesteld. Ieder uur worden die gegevens gewist. Daarmee is de inbreuk op de privacy volgens de gemeente minimaal.