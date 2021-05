De Peiling: 5 mei moet een vaste vrije dag worden

Op 5 mei vieren we in Nederland Bevrijdingsdag. Het is ieder jaar vaak de vraag: "Ben ik vrij op 5 mei?" Want eens in de vijf jaar is het voor de meeste mensen een betaalde vrije dag. Vind jij dat 5 mei ieder jaar een verplichte vrije dag moeten worden? En zou je daar eventueel een andere vrije dag voor willen ruilen zoals Hemelvaartsdag of Pinksteren?

De overheid heeft 5 mei weliswaar als een nationale feestdag aangewezen, toch bepalen cao-partijen of de werkgever of je betaald vrij krijgt op deze dag. Er is in de meeste cao's afgesproken dat er één keer in de vijf jaar, op de lustrumjaren, bevrijdingsdag gevierd kan worden en je een betaalde vrije dag hebt. Vorig jaar was dit het geval toen we 75 jaar vrijheid vierden en de volgende is dan weer in 2025.

Er bestaat geen wettelijke verplichting over feestdagen als betaalde vrije dag. Daar worden door vakbonden en werkgevers afspraken over gemaakt. In 1959 is, op aangeven van de Stichting van de Arbeid, vastgelegd dat Bevrijdingsdag eens in de vijf jaar aan de beurt is, zegt Jannes van der Velde, van de werkgeversorganisatie AWVN op nu.nl.

Te veel vrije dagen

Waarom is er dan niet ieder jaar een betaalde vrije dag op 5 mei? Er zouden in deze periode al veel vrije dagen voorkomen. Zoals Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag en ook Koningsdag valt in deze periode. Als er dan nog een vrije dag zou bijkomen zouden het er wel veel zijn volgens werkgeversorganisatie AWVN.

De FNV ziet dat anders, zij willen dat 5 mei jaarlijks een vrije dag wordt en vinden dat Nederlanders niet zo heel veel vrije dagen hebben. Ook vakbond CNV vindt dat er in de cao's moeten worden vastgelegd dat we op 5 mei elk jaar vrij zijn, om stil te kunnen staan bij onze vrijheid.

Wat vind jij? Zou je willen dat 5 mei een verplichte vrije dag is waarop we onze vrijheid kunnen vieren? Of zou je als werknemer liever zelf willen kiezen op welke dagen je vrij bent? We horen het graag van je in de Peiling.