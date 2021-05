Storing Coenbrug opgelost, maar brug kan nog niet open voor scheepvaart

De weg bij de Coenbrug op de A8 is weer open voor het wegverkeer. Sinds gistermiddag waren er problemen bij de brug. De brug is vastgezet door Rijkswaterstaat. Hierdoor kan deze niet worden geopend voor de scheepvaart.

Vannacht is de brug geïnspecteerd, maar vanochtend was er nog een probleem met de slagbomen. De ANWB meldde dat het 'wachten was tot een brugwachter de slagbomen omhoog kan doen'. Maar ook de brugwachter kon de slagbomen niet openen.