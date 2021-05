Coenbrug nog steeds dicht, onduidelijk wanneer de brug open kan

De Coenbrug in de richting van Amsterdam is nog steeds dicht vanwege een storing. De problemen aan de brug spelen al sinds gisterenmiddag. "We weten nog niet wanneer de brug open kan", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen NH Nieuws.

Vannacht is de brug geïnspecteerd, maar het nog onduidelijk wanneer de brug weer open kan. "Daar kan ik nog niks over zeggen", vertelt de woordvoerder van Rijkswaterstaat. De ANWB meldde vanochtend dat het 'wachten is tot een brugwachter de slagbomen omhoog kan doen'.

Rijkswaterstaat zegt dat er inderdaad een probleem is met de slagbomen. "Maar we weten nog niet wat de oplossing hiervoor is", zegt de woordvoerder. "Daarom is het nog te voorbarig om iets te zeggen over wanneer de brug op kan."