Burgemeester Wienen benadrukt verschil vrijheidsbeperking in coronatijd en in oorlogstijd

Tijdens de herdenking van de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog bij het monument op de Dreef in Haarlem ging burgemeester Jos Wienen van Haarlem kort in op de discussie over de coronaregels. Hij erkende dat de maatregelen soms de vrijheid beperken, maar benadrukte het verschil met de vrijheidsbeperking in de oorlogsjaren.

Via de live-uitzending van Haarlem105 samen met NH Nieuws en aan de twintigtal toehoorders die toch naar de Dreef waren gekomen nam hij na deze erkenning stelling: "Die regels staan in de democratisch rechtsstaat in dienst van het wélzijn de kwetsbare mensen. De onvrijheid in de oorlog ging ten kóste van onschuldige burgers."

Ook voorzitter Koen Sturm van het 4 Mei Comité Haarlem haalde de coronaregels aan in zijn toespraak. Hij maakt zich zorgen over de scherpe discussies en de verdeeldheid onder de mensen. Het leidt volgens hem af van de zaken die belangrijk zijn. "De actualiteit zorgt ervoor dat het risico bestaat dat we belangrijke momenten vergeten. Zo is het belangrijk om op 4 mei even stil te zijn en na te denken, te herdenken.

Stil

Leerlingen van de Dreefschool tegenover het monument voor de vijftien Haarlemmers die op 7 maart 1945 werden gefusilleerd, hebben gedichten geschreven. Tika Heering uit groep 8 mocht haar gedicht 'Stil' voordragen, waarin ze zich afvraagt of wij wel beseffen dat we nu vrijheid hebben.

De tekst van het gedicht luidt:

Stil. Het is stil. We weten hoe het zit. De oorlog, de kampen waar hebben wij dat aan te danken? Het is moeilijk om te praten over de oorlog, de stilte, de vrijheid. Het is stil, waarom? Dat is de vraag. Waar hebben wij dat aan te danken. De oorlog, de ruzie, we zijn 5 jaar bezet geweest in spanning. In verdriet. Toen was het stil, nu is het stil. We hebben het besef niet hoe erg dat was. Besef je dat we nu vrijheid hebben? Joden werden vergast, vermoord. Waarom? Omdat ze een ander geloof hadden. Besef je dat? Het is stil. Het is stil om te denken hoe dat zat. Het is stil om dat te beseffen. Het is dodelijk stil. Stil.