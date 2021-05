Amsterdam NL V World of Food verloor veel standhouders door de crisis, maar Yvette blijft doorzetten

Het is het afgelopen jaar flink aanpoten geweest voor ondernemers van World of Food in Amsterdam-Zuidoost. Door tegenvallende inkomsten door de coronacrisis hebben veel van de standhouders eieren voor hun geld gekozen. Volgens beheerder Lingotto zijn er in het afgelopen jaar zeven ondernemers met uiteenlopende redenen vertrokken uit de voormalige parkeergarage Develstein. De standhouders die achter zijn gebleven hebben geloof in een betere toekomst.

''Hier had je een mooie Mexicaanse tent, die ging weg wegens de pandemie'', zegt Yvette Dorsiel, eigenaresse van Yvette's Kitchen, terwijl ze over de eerste verdieping van World of Food loopt. In tegenstelling tot de begane grond staan veel foodstands leeg of zijn bezig met een verhuizing naar beneden. Yvette zag haar collega's stuk voor stuk vertrekken na de eerste lockdown toen er slechts dertig personen per keer het pand binnen mochten. ''Wij zijn met heel veel ondernemers en dertig mensen, daar heb je niks aan.'' Bezoekers vragen of ze niet te lang binnen wilde blijven hangen zit niet haar aard. ''Wij proberen mensen zo snel mogelijk te helpen zodat er een ander kon binnenkomen, ik vind het lastig om mensen te vragen niet te lang te blijven hangen.''

Quote "Als mijn hechte familie er niet was had ik het denk ik ook niet overleefd" Yvette dorsiel