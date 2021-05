Geen grote ongelukken, wel veel klein leed door harde wind

De zomer staat voor de deur, maar buiten is daar nog weinig van te merken. Sterker nog, met de zware windstoten die de provincie (en de rest van het land) vandaag teisterden leek het eerder herfst dan lente. Grote ongelukken bleven uit, maar de straffe wind leidde her en der tot problemen en schade.

Door schade en schande wordt men wijs. Dat geldt ook voor de GGD's, die uit voorzorg enkele test- en vaccinatiestraten gesloten hielden. Hoewel de paviljoens stevig staan verankerd, is het met harde wind geen pretje om er te werken, laat staan om er gevaccineerd te worden. Een testlocatie in Den Helder en een teststraat in Beverwijk hielden daarom vandaag de deuren gesloten, net als de priklocaties in Alkmaar en Middenmeer.

Dak stacaravan op snelweg

Zoals altijd bij harde wind adviseerde Rijkswaterstaat om niet met een aanhanger of een lege vrachtwagen de weg op te gaan. De chauffeur die vanochtend een stacaravan wilde verplaatsen had die waarschuwing mogelijk gemist. Op de A9 bij Akersloot ging het mis: de harde windstoten rukten de dakplaten van de stacaravan los, die vervolgens op de weg terechtkwamen. Gevolg: rommel op de weg, afgesloten rijstroken en fileleed. "Handig is anders", aldus Rijkswaterstaat in een tweet.

Ook in Beverwijk hield de wind flink huis. Voor de bewoners van een appartementencomplex aan de Kees Delfsweg werd het zelfs even spannend toen een windstoot de dakbedekking van het pand losrukte. Uit voorzorg werden de bewoners geëvacueerd, maar al snel konden ze weer naar huis.

Marine-oefening

Voor de kust van Wieringerwerf kwamen matrozen in opleiding in problemen. Zij waren bezig met een oefening toen enkele bootjes volliepen met water. Uiteindelijk belandden drie jongeren in het IJsselmeer, die door hulpdiensten werden gered. Een van hen is met schouderletsel naar het ziekenhuis gebracht.