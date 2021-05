Kijk terug: herdenking 4 mei in Enkhuizen

In Enkhuizen zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vanavond in kleine kring herdacht. Burgemeester Eduard van Zuijlen hield na de twee minuten stilte een toespraak: "U wordt hier gemist."

In zijn toespraak vertelde de burgemeester dat hij hoopt dat we volgend jaar weer bij elkaar kunnen komen. "Ik wens ons toe dat dit de laatste keer dat wij niet op 4 mei kunnen samen komen en daar heb ik ook alle vertrouwen in."

Meer nieuws uit West-Friesland?

