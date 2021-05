Zorgen over elektrische wagentjes na drie ongelukken op Waterlandse Zeedijk

Het ernstige ongeval gisteren op de dijk van het vasteland naar Marken is al de derde in twee weken tijd. En drie keer waren er groene elektrische wagentjes van verhuurbedrijf See by Drive bij betrokken. Het bedrijf zit pas net op Marken, nadat het is verhuisd vanaf Monnickendam. Met de ongelukken in het achterhoofd zijn er grote zorgen over de verkeersveiligheid.

Twee keer ging het om een eenzijdig ongeval. Gisteren klapte het elektrische wagentje tegen een andere auto.

"De verkeerssituatie is vrij onduidelijk", zegt Alexander Kaars, duo-raadslid van de Partij van de Arbeid in Waterland. "Als je met zo’n wagen vanaf Marken start rijd je op het fietspad en vervolgens moet je de provinciale weg op, want het fietspad is daar te smal. Het probleem is alleen dat deze e-cars maximaal 45 kilometer per uur kunnen en je op de provinciale weg 80 mag."

Kees-Jan Donkers, voorzitter van de werkgroep verkeer van de Eilandraad Marken, brengt daartegenin dat hetzelfde geldt voor tractoren. "Als het weer echter beter wordt, komen meer motorrijders die hier lekker hard de bochten gaan nemen met hoge snelheden. Als er dan van deze wagentjes op de weg rijden... ik kan me voorstellen dat dat problemen gaat geven. Maar daar heb ik op dit moment geen oplossing voor."

Goede instructies

Ondertussen baalt eigenaar Errol Phefferkorn van het verhuurbedrijf enorm. De huurders van de wagens worden van tevoren goed geïnstrueerd, zegt hij. Sinds maart is het bedrijf gevestigd op Marken. Monnickendam was de oude locatie. Daar heeft Phefferkorn in een jaar lang geen enkel incident gehad. "Ja, één lekke band bij een wagen."

Tekst loopt door onder de foto