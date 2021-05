"Het was de bedoeling dat ze na de oorlog naar Indonesië zouden verhuizen"

De veertigjarige Rotterdammer Thijs Verwoerd herdenkt vandaag in het bijzonder zijn Amstelveense opa, Adriaan Verwoerd. Zijn opa was een van de slachtoffers die omkwam bij de bombardementen van de Engelsen op de Charlotte van Montpensierlaan op 24 februari, 1945.

De granaatscherf was afkomstig van het geallieerd bombardement dat op de Charlotte van Montpensierlaan plaatsvond. Adriaan liet drie kleine kinderen achter, onder wie de toen anderhalfjarige Wouter, de vader van Thijs. De oudste twee kinderen hebben hun vader bloedend aangetroffen. "Dat heeft er wel ingehakt", blikt Verwoerd terug.

Adriaan Verwoerd was chemicus bij de voorloper van Shell en zou na de oorlog met zijn vrouw en drie kleine kinderen naar Indonesië verhuizen. Maar een bezoekje aan de overburen maakte een noodlottig einde aan het leven van de 37-jarige Adriaan. "Mijn opa werd geraakt door een granaatscherf die dwars door de voordeur kwam zetten, helaas."

De bombardementen van de Engelsen vonden een paar maanden voor de uiteindelijke bevrijding van Nederland plaats. Verwoerd ervaart de noodlottige dood van zijn opa Adriaan als tweeslachtig. "Dat mijn opa op het laatste moment zo noodlottig wordt beroofd van zijn leven en dan van geallieerde zijde nog..."

Verwoerd ziet ook de andere kant van de gebeurtenis in. "Je leeft in oorlogstijd. Je hebt daarom kans dat er schade komt door het samenwerkingsverband tussen het Nederlandse verzet en de geallieerden. Dus helaas ook burgerslachtoffers".

Gedenktegel 76 jaar na dato

Afgelopen februari, precies 76 jaar na het bombardement, is op burgerinitiatief een gedenktegel geplaatst in de straat waar het bombardement heeft plaatsgevonden. "Helaas wel 76 jaar na dato, dat is rijkelijk laat."

Vanavond houdt Verwoerd zoals ieder jaar twee minuten stilte om 20.00 uur. "Een moment van stilte, specifiek voor opa. Dat hij elders een beter leven heeft."