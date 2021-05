Verdriet om doodgeknuppelde zwaan die haar eieren beschermde: "Dit is dieptriest"

Mary van Gaalen loopt bijna dagelijks door de polder en genoot van het tafereel van de broedende zwaan en haar partner die honden en al te nieuwgierige mensen op afstand hield. Tot maandag. "Mijn man was zondag alleen even wezen kijken en vond het vreemd dat de zwaan er niet meer zat. De volgende dag zijn we poolshoogte gaan nemen en ontdekten we wat er was gebeurd. De zwaan lag dood aan de slootkant, waarschijnlijk doodgeknuppeld omdat ze haar eieren wilde beschermen. Het is dieptriest. Mensen die dit flikken....Als ik het had zien gebeuren, had ik niet voor mezelf ingestaan."