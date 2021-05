Forse daling van aantal coronabesmettingen in Schagen, besmettingen Texel vlakken af

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met behulp van LocalFocus inzichtelijk maakte. Wel is het risiconiveau 'zeer ernstig' overanderd van toepassing.

In Schagen is de grootste daling merkbaar: per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 430,3 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 200 personen positief zijn getest op corona. In de periode hiervoor waren dat er 313.

De stijging van het aantal nieuwe coronapatiënten op Texel lijkt te zijn afgevlakt. Daar zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 456,7 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 62 personen positief hebben getest op corona. Waar de afgelopen weken een duidelijke stijging op het eiland zichtbaar was, is dat nu minder. Vorige week werden daar 24 nieuwe besmettingen geregistreerd, minder dan eerst.

Drie overlijdens

Er zijn in de afgelopen twee weken twee mensen - uit de regio Noordkop & Texel - die besmet zijn met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een inwoner van de gemeente Den Helder en om een inwoner uit de gemeente Hollands Kroon. Drie mensen zijn in deze periode aan de gevolgen van het virus overleden: een uit Den Helder, een uit Schagen en een uit Hollands Kroon.

Door een technische storing bij de GGD kunnen de cijfers mogelijk lager uitvallen, omdat medewerkers niet alle positieve coronatests hebben kunnen doorgeven aan het RIVM. Dat meldt koepelorganisatie GGD-GHOR.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: