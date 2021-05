Herdenkingsvlucht over oorlogsmonumenten geannuleerd vanwege zware wind

De herdenkingsvlucht van de Edambusters over de oorlogsmonumenten in Spanbroek en Wadway gaan vandaag vanwege het weer niet door. Dat meldt de gemeente Opmeer. De harde windstoten en turbulentie maken het formatievliegen onveilig.

De formatie vliegt met een snelheid van 95 Knopen (Kts), ongeveer 176 kilometer per uur. Vanavond zijn er windstoten voorspeld zijn van 40 Knopen, dus 74 kilometer per uur, en er is sprake van turbulentie. Die factoren maken formatievliegen onveilig en ook landen is op z’n zachtst gezegd een uitdaging.

Britse Luchtmacht

De Edambusters bestaan al sinds 1971 en maken deel uit van de Nederlandse afdeling van de Royal Air Force Association (RAFA). Dat is een welzijnsorganisatie voor voormalige leden van de Britse luchtmacht. Officieel heten ze 1077 RAFA squadron Edambusters. Sinds vele jaren vliegen ze met een aantal sportvliegtuigen in formatie over evenementen ter gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei.