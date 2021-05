Kleinzoon over zijn opa: "Liefde voor Duitse taal was reden om het verzet in te gaan"

Vorig jaar doneerde zijn nicht Joke Buijtendorp een fotoalbum aan het Gooi en Vecht Historisch. In 1949 kreeg Gerrit Jan Dieperink dat mee als geschenk van het verzet, toen hij verhuisde naar Haarlem. "In het album staan allerlei foto's van het verzet uit Hilversum, met namen en rugnummers", vertelt Jan Bart Dieperink. Opnieuw een duidelijk inkijkje in het verzetsverhaal van zijn opa.

Een verhaal dat voor Jan Bart begint bij de afstudeerscriptie van zijn opa. "Belangrijk is zijn liefde voor de Duitse taal, dat was namelijk de reden waarom mijn opa in het verzet ging, dat is natuurlijk een paradox", vertelt hij waarna hij de tekst op het voorblad van het proefschrift opleest. "Als je dit hoort denk je poëzie en de nazi's kwamen ons land binnen, vertrapte die taal en vertrapte de beschaving. "

Verzet in Hilversum

"Alles waar mijn opa voor stond was God, koningin en vaderland", daar ging de bezetter voluit tegen in, in de ogen van Gerrit Jan Dieperink. "Hij kreeg een voorname rol in het verzet in Hilversum, mede doordat hij zo kundig Duits sprak", legt zijn kleinzoon uit. "Vanaf 1941 was hier in Hilversum de organisatiegraad van het verzet al zeer hoog."