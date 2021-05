In bedrijfsunit Oudorp lagen honderden kilo's coke en heroïne

Er is iets meer duidelijkheid over de drugsvondst die de politie vorig maand deed in een bedrijfsunit in Oudorp: er lagen honderden kilo's heroïne en cocaïne opgeslagen. Er is nog niemand aangehouden.

Inter Visual Studio / Michel van Bergen

Dat laat een politiewoordvoerder weten aan NH Nieuws. Verder wil hij helemaal niets kwijt over die megavondst aan de Lorentzstraat op 15 april, omdat het onderzoek nog steeds loopt. Ook burgemeester Emile Roemer wilde eerder al niets kwijt over de vondst. Wel melden meerdere mensen dat de vondst onderdeel zou zijn van een 'echt groot' drugsonderzoek. Zwaarbewapende politie Twee dagen lang stonden zwaarbewapende politieagenten op en rond het terrein, terwijl er steekwagens met pakketten in vrachtwagens werden geladen. Dit werd gedaan onder leiding van de Seon, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ondersteunen van de afvoer van gevaarlijke stoffen. Nu blijkt dus dat het om in ieder geval coke en heroïne ging. In een door motoragenten bewapend transport werden de vrachtwagens vervolgens weggereden, waarna de drugs werden vernietigd.

Inter Visual Studio / Michel van Bergen

NH Nieuws vroeg een aantal mensen die op datzelfde bedrijventerrein werken of zij ooit iets hebben gemerkt. "We zagen weleens een busje de hal inrijden, maar meestal gingen wij dan al naar huis", aldus een man. Een directe buurman van de bewuste drugsunit vertelde dat de huurder van Oost-Europese afkomst zei te zijn en handelde in onder meer waterkokers en andere huishoudproducten. De unit is hieronder te zien en is ongeveer zestig vierkante meter groot.

Maaike Polder / NH Nieuws

Lees ook Alkmaar Zwaarbewapende politie op industrieterrein Oudorp: veel harddrugs gevonden