Zaalvoetballers Hovocubo ook volgend jaar Europa in

De KNVB heeft definitief een streep gezet door de play-offs in het zaalvoetbal. Daarom is besloten dat Hovocubo uit Zwaag komend seizoen wordt ingeschreven voor de Futsal Champions League.

De KNVB had gehoopt via deze play-offs een deelnemer aan te kunnen wijzen voor het Europese toernooi. Doordat er voorlopig geen corona-versoepelingen aan komen is het niet mogelijk om binnen in de sporthal te trainen en een competitie te organiseren.

Op sportieve gronden kan er dus geen deelnemer worden aangewezen. Daarom is besloten om de zaalvoetballers van Hovocubo deze plek te geven. Dit omdat de West-Friese ploeg ook dit seizoen deelnemer was aan de Futsal Champions League. Hovocubo werd in januari uitgeschakeld door de Spaanse grootmacht Inter FS.